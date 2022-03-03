Москва, , 10:37 — REGNUM Быть независимыми от фейков, не распространять недостоверную информацию призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Не нужно быть зависимым от той информации, которую сейчас распространяют в социальных сетях. Социальные сети, которые принадлежат зарубежным компаниям, находящимся под контролем НАТО, Вашингтона, они будут нести сюда нам лживую информацию, они будут вселять в нас рознь, они будут формировать угрозы», — отметил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Идет информационная война.

«Надо защищать страну, защищать людей, делать всё возможное для того, чтобы в этой ситуации информация была правдивая, официальная», — сказал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, поправки, устанавливающие наказание до 15 лет лишения свободы за создание и распространение заведомо недостоверной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, Госдума может принять на дополнительном заседании 4 марта.

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