Москва, , 10:35 — REGNUM Россия, объединившись, сможет эффективно преодолеть все вызовы, социальная поддержка населения является приоритетом для Государственной думы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Нам надо сейчас всем осознать, что только вместе, только, консолидируя все возможности, мы сможем эффективно преодолеть все вызовы, санкции. И да, для нас это, если хотите, момент истины», — отметил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Он прогнозирует серьезные перемены для самой России.

«Мы проходим этот этап, Россия будет другой. Она будет более сильной, она будет более экономически самостоятельной», — отметил Володин.

Спикер Госдумы заверил, что меры поддержки все будут сохранены, независимо от вызовов и проблем.

«И мы в будущем сделаем всё для того, чтобы социальные обязательства были сохранены. Эти вопросы на контроле постоянном у президента», — заверил Володин.

Володин также сообщил о создании в Госдуме структур, которые будут постоянно мониторить эти вопросы.

«Мы начали работу с правительством. Мы договорились, что проведём внеочередное заседание уже на этой неделе Государственной думы, примем ряд законов, которые необходимы, чтобы защитить нашу экономику и поддержать людей», — сказал он.