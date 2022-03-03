Киев, 3 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Украинский певец Макс Барских записал видеообращения к жителям России. Он опубликовал серию роликов в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Макс Барских

В своём обращении Барских заявил, что «вычёркивает» Россию из своей «географии». «После всего того, что народ Украины пережил, в вашу дырявую Россию больше никто не захочет приезжать», — считает певец.

Ранее украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) отказалась от проведения выступлений в России. Причиной стало проведение военной спецоперации на Украине.