Донецк, , 10:41 — REGNUM Свыше сотни украинских военных сдались в плен в Донецкой Народной Республике. Они получают необходимую помощь, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 3 марта в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, пленным оказана всесторонняя помощь — медицинская и социальная. Например, им дали возможность пообщаться с родными.

«На данный момент у нас более 100 человек — те, кто добровольно сдались в плен», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пленные украинские военные рассказали, как командование оставило их под Волновахой. В ДНР заявляют, что операция по зачистке Волновахи подходит к концу.

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