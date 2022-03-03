Асадабад, Афганистан, 3 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Должностные лица департамента сельского хозяйства и животноводства афганской провинции Кунар сообщили, что около 500 000 новых саженцев высаживается в районах, где были вырублены леса.

Экоплант Саженец

Рухулла Хеджран, директор отдела лесного хозяйства в департаменте сельского хозяйства провинции Кунар, заявил газете «8 Собх», что с помощью 64 народных советов в уездах Асмар, Дангам, Мануги, Чапа-Дара и других началась высадка саженцев.

«С помощью частных и государственных учреждений в этом году в лесах провинции Кунар было выращено около 2 миллионов фруктовых и неплодовых деревьев, и мы получили 500 000 новых саженцев для лесовосстановления», — уточнил он.

Хеджран подчеркивает, что правительству следует прилагать больше усилий для сохранения существующих деревьев и посадок саженцев.

В то же время, Риад Ахмад, житель уезда Дангам провинции Кунар, сообщил изданию, что в прошлом году департамент сельского хозяйства высадил около 2000 саженцев в лесах провинции, но саженцы погибли из-за отсутствия регулярной ирригационной системы.

Последние сообщения показывают, что леса в провинциях Кунар и Нуристан вырубаются незаконно, а их древесина вывозится контрабандой в соседние страны, особенно в Пакистан.