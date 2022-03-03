Бухарест, 3 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Пилот истребителя Миг-21 Военно-воздушных сил Румынии, который потерпел крушение 2 марта в уезде Констанца на юго-востоке страны, погиб. Об этом 3 марта сообщило минобороны страны.

SolsticeMiGsmall МиГ-21

Истребитель вылетел с авиабазы Михаил Когэлничану и исчез с радара в районе между населенными пунктами Коджалак и Гура Доброджей.

На поиски вылетел вертолет, но он потерпел крушение, погибли все семь членов экипажа. Позднее был найден и разбившийся Миг-21 с погибшим летчиком.