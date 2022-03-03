Томск, 3 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал жителей региона оказать помощь народу ДНР и ЛНР. По его словам, несмотря на большое расстояние, томичи всего были душой и сердцем с жителями обеих республик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

Томской волонтёрский штаб «Мы вместе» открыл благотворительный счёт для помощи оказавшимся в беде людям. В Томске, Северске, а также администрациях района организован сбор гуманитарной помощи.

«Подчеркну, что помощь — дело добровольное. Я принял решение перечислить дневной заработок. Уверен, моему примеру последуют тысячи жителей Томской области, у кого есть сердце, кто не может оставаться равнодушным к страданиям детей, женщин, стариков», — добавил глава региона.

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