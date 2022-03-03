Москва, , 10:30 — REGNUM Патриотическая общественность России видит двусмысленность в том, что власть обласкивает собственных противников и сторонников Запада в ситуации, когда у нас ведется специальная операция на Украине, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Патриотическая аудитория видит, что обласканными оказываются противники спецоперации и сторонники Запада. И тогда аудитория задается вопросом, что сие означает? А означает это то, что наша политическая система та же, что и до спецоперации, и мышление то же, что касается элиты, а потому и практика та же. Она по-прежнему состоит в том, что власть открывает объятия именно своим врагам», — заявил Кургинян.

По его словам, если раньше такой расклад объяснялся тем, что раньше эти враги ходили в посольство для выстраивания отношений с Западом, а потому их надо было обхаживать, то теперь это обусловлено либо инерцией, либо упованием на то, что «как-нибудь проморгается».

Кургинян еще раз подчеркнул, что «Бентли» — отличный автомобиль для городской местности, но категорически не подходит в условиях заболоченной местности. Но спецоперацию было принято решение проводить именно на «Бентли», потому что якобы по «бездорожью мы не поедем» и «холодной войны не будет».

«Я был бы рад, чтобы это было так, но вырисовывается нечто другое», — подытожил с этим политолог.

Он также отметил, что те, кто отвечают за госпропаганду в стране используют совершенно отживший и не подходящей для новой ситуации язык, который совмещает в себе охранительство на патриотически и либеральный лад с примесью прочих элементов при полном отсутствии актуальной новизны.

Отметим, что Кургинян ранее неоднократно говорил о гибридном характере нашей элиты, которая была создана для дружбы и вхождении в Запад, а теперь ее используют для войны с ним, что вызывает непомерные нагрузки на систему и требует ее глубокого, но мягкого переформатирования под новые реалии противостояния с Западом.