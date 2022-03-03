Якутск, , 10:37 — REGNUM Россия обязана восстановить справедливость и прекратить убийства мирных граждан. Об этом заявила замминистра по внешним связям и делам народов Якутии Татьяна Пяткина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 марта в оперативном штабе республики.

Автопробег «Своих не бросаем» в Москве, посвящённая признанию независимости ДНР и ЛНР Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Мы обязаны защитить людей и восстановить справедливость. Российскими силами уничтожаются только военные объекты, военнослужащие ценой потерь стремятся сохранить жизни мирному населению и оставить нетронутой инфраструктуру», — сказала Татьяна Пяткина.

Она призналась, что ей больно думать о страданиях и гибели детей, женщин, стариков и защитников Донбасса. Дальше терпеть эти убийства невозможно, считает замминистра по внешним связям и делам народов Якутии. Татьяна Пяткина не понимает тех, кто стыдится и осуждает действия России и её президента.

«В это сложное время мы должны как никогда сплотиться и одобрить действия руководства нашей страны, направленные на защиту людей независимо от национальностей. Всё что происходит на Донбассе — античеловечно! Мы все являемся свидетелями преступных методов ведения боевых действий с украинской стороны. Националисты устанавливают боевую технику в жилых кварталах, прячутся вблизи детских садов, школ и во дворах жилых домов, блокируют эвакуацию мирных жителей, подвергая их огромной опасности, неконтролируемо раздают оружие всем желающим, что неминуемо ведёт к всплеску мародерства, терроризма и новым человеческим жертвам. Что это, если не военное преступление?», — подчеркнула Татьяна Пяткина.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную операцию по просьбе ДНР и ЛНР.