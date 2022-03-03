Тобольск, Тюменская область, , 10:27 — REGNUM В Тобольске перед судом предстанет мужчина, учинивший стрельбу в одном из кафе. Об этом сообщает объединённая ресс-служба судебной системы Тюменской области.

Стрельба Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР

По версии следствия, ранее не судимый Руслан М. 1983 года рождения отказался платить за вход в банкетный зал в 10-м микрорайоне Тобольска. Он вытащил помповое ружьё «Маверик 88» 12-го калибра и, выходя из кафе, пальнул в сторону лестничного марша. Заряд попал в угол стены, отбив кусок кафеля.

Выйдя на улицу, Руслан М. разрядил ружьё в припаркованный у кафе автомобиль «Мерседес». В машине в результате выстрела образовалась дыра диаметром около двух сантиметров.

Стрелка задержал наряд частного охранного предприятия, который доставил его в полицию. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении общественного порядка по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).