Минск, , 10:25 — REGNUM В Белоруссии на 99-м году жизни скончался Герой Советского Союза, полковник в отставке Иван Кустов. Об этом сообщает министерство обороны республики.

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Иван Шилов © ИА REGNUM

Иван Кустов родился в Свердловской области. Он был последним Героем СССР, жившим на территории Белоруссии.

«Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны», — отмечают в минобороны. И добавляют, что добрая и светлая память об Иване Ильиче навсегда сохранится в сердцах как его родных близких и родных, так и «миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь».