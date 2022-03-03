Представители России и Южной Кореи обсудили ситуацию вокруг КНДР
Сеул, 3 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 2 марта телефонные переговоры с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым, с которым обменялся мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, представители двух стран обсудили такие вопросы, как последний запуск северокорейской баллистической ракеты, пути сотрудничества в целях стабилизации ситуации на Корейском полуострове.
Но Гю Док также призвал российскую сторону продолжать играть конструктивную роль в возобновлении диалога с КНДР.
Напомним, что 27 февраля КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это был восьмой ракетный запуск с начала 2022 года.