Сеул, 3 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 2 марта телефонные переговоры с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым, с которым обменялся мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, представители двух стран обсудили такие вопросы, как последний запуск северокорейской баллистической ракеты, пути сотрудничества в целях стабилизации ситуации на Корейском полуострове.

Но Гю Док также призвал российскую сторону продолжать играть конструктивную роль в возобновлении диалога с КНДР.

Напомним, что 27 февраля КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это был восьмой ракетный запуск с начала 2022 года.