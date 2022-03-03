Ульяновск, , 10:25 — REGNUM В Ульяновской области раскрыто ещё одно убийство, которое было совершено несколько лет назад. Обвиняемого признали виновным, назначив девять лет колонии. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Разбирательства начались после того, как 9 апреля 2012 года расчленённый труп неустановленного мужчины нашли на территории свалки рядом с городом Инза. На 33-летнего подозреваемого, жителя Ульяновской области, следствию удалось выйти в октябре 2021 года.

Правоохранители выяснили, что убийство совершено 30 ноября 2011 года, и этому предшествовала ссора между мужчинами, которые познакомились в день происшествия. По данным следствия, фигурант уголовного дела избил пострадавшего, который скончался на месте преступления.

«Нападавший спрятал его тело в сарае, а весной расчленил, завернул в мусорные пакеты и оставил в мусорном баке», — говорят в следственном управлении.

Фигурант уголовного дела арестован. Его признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив девять лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске арестован житель Москвы, которого обвиняют в убийстве 17-летней давности — в марте 2005 года. По версии следствия, он избил пострадавшего палкой, а затем — молотком.

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