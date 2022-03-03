Вашингтон, 3 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Все последствия потенциального введения запрета на приобретение американскими компаниями российской нефти должны быть тщательно взвешены. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

«При рассмотрении этого [вопроса], считаю, нам необходимо продумать, что это будет означать и для американского потребителя», — цитирует ТАСС Шерман.

При этом она отметила, что американская администрация не спешит следовать призывам установить упомянутый запрет.

«Речь идёт о сложных решениях, и мы их вырабатываем очень тщательно ради американских потребителей, американских граждан», — подчеркнула представитель Госдепа США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден в своём послании Конгрессу «О положении страны» заявил, что введение запрета на импорт российской нефти и газа не исключено. Ранее в Белом доме сообщили, что рассматривают санкции против нефтегазового сектора России из-за её специальной военной операции на Украине.

Читайте также: Белый дом взвешивает возможность введения санкций против нефти России

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в данный момент власти США взвешивают, какое влияние санкции против российской нефтегазовой промышленности могут отказать на мировой рынок и цены на энергию в США. По её словам, Вашингтон и его западные союзники потенциально готовы вводить санкции против обширного энергетического сектора Москвы.

Напомним, что уже введённые США санкции пока не затронули российскую нефть, однако американские трейдеры уже приняли меры для приостановки импорта, что нарушило работу энергетических рынков.