Москва, , 10:23 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 4 марта может обсудить пакет правительственных законопроектов, направленных на защиту граждан России в связи с недружественными действиями зарубежных стран и международных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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Совет Думы 3 марта определит повестку дополнительного пленарного заседания.

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Кроме того, 4 марта состоится заседание Совфеда. Таким образом, меры поддержки могут вступить в силу оперативно.

Поправки содержат положения, связанные с особенностями регулирования вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не производящимися в России.

Документом также определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощающие установленные разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Предполагаются также налоговые каникулы, кредитные каникулы, планируется индексация пенсий, а также социальные дополнительные выплаты.

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