Чита, , 10:22 — REGNUM Дом офицеров Забайкальского края 15 и 26 марта приглашает зрителей на просмотр драмы «Гроза». Об этом сегодня, 3 марта, сообщает министерство культуры региона.

Драма «Гроза» Министерство культуры Забайкалья

Чтобы говорить об актуальном — свободе, любви и границах — режиссер-постановщик и автор сценографии Олег Пермяков выбрал оригинальный взгляд на героев, на время и на отношения из самого известного текста русского драматурга Николая Островского, рассказали в театре.

«Спектакль откроет неожиданные повороты и позволит увидеть важные детали, которые, быть может, ускользнули от внимания тех, кто читал пьесу», — отметили в театре.

Олег Пермяков — режиссер, заслуженный деятель искусств РФ. Он известен забайкальцам двумя более ранними работами в краевом драматическом театре — сценами из романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского и комедией «Шум за сценой» Майкла Фрейна.

Драма «Гроза» рассказывает историю молодой женщины Катерины, которая хочет жить и чувствовать, а вместо этого задыхается в тяжелой обстановке патриархальной семьи и устоев окружающего мира.

Напомним, 2 марта губернатор Забайкальского края Александр Осипов 2 марта на встрече с представителями средств массовой информации заявил, что санкции не повлияют на реализацию нацпроектов и государственных программ в регионе.

Читайте также: «Мы достаточно экономны»: Забайкалье не страшится американских санкций