Москва, , 10:20 — REGNUM Вооруженные силы Украины в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины вывели из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России, жертв и разрушений жилых домов нет. Об этом 3 марта заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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По его словам, российские вооруженные силы взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями ДНР, освобожден от националистических батальонов город Балаклея.

В Бородянке, где украинские националисты размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно выйти через коридор в направлении Берестянки, препятствий для выхода мирных жителей там российские военные не оказывают.

Всего за время операции поражены 1612 объектов, среди них 62 пункта управления и узла связи, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 РЛС.

Уничтожены 49 самолетов на земле и 13 в воздухе, 606 танков и других боевых бронемашин, 67 РСЗО, 227 орудий и минометов, 53 беспилотника.