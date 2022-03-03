Киев, , 10:20 — REGNUM Разработка ожидаемой видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl была остановлена на фоне проведения военной спецоперации на территории Украины. Об этом 3 марта пишет издание Gaming Bolt.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Скриншот с YouTube

Разработчики из украинской студии CGS Game World сообщили, что в текущих реалиях работа над игрой уходит на второй план. Авторы Gaming Bolt предполагают, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в 2022 году.

Напомним, что изначально S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl должна была выйти в апреле 2022 года, но разработчики были вынуждены перенести релиз на декабрь.

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