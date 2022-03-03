Киев, 3 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Разработка ожидаемой видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl была остановлена на фоне проведения военной спецоперации на территории Украины. Об этом 3 марта пишет издание Gaming Bolt.

Скриншот с YouTube S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Разработчики из украинской студии CGS Game World сообщили, что в текущих реалиях работа над игрой уходит на второй план. Авторы Gaming Bolt предполагают, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в 2022 году.

Напомним, что изначально S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl должна была выйти в апреле 2022 года, но разработчики были вынуждены перенести релиз на декабрь.