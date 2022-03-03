Тирана, 3 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 2 марта прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook голосование по резолюции с осуждением специальной операции России на Украине в Генассамблее ООН. Резолюция была предложена Албанией, ранее Россия заблокировала резолюцию в Совете Безопасности ООН.

Sns.org.rs Александр Вучич

Эди Рама «141 государство своим голосам в ООН наказало Россию… Россия вступает в период самого большого одиночества в своей истории, ее поддерживают лишь четыре ультрадиктатуры!»

Против резолюции проголосовали пять государств: Россия, Северная Корея, Эритрея, Сирия и Белоруссия. Сербия проголосовала в поддержку резолюции. 35 стран проголосовали против, включая Китай, Индию, Иран, Никарагуа, Пакистан и Кубу. Не приняли участия в голосовании к моменту подсчета голосов Азербайджан, Буркина-Фасо, Камерун, Эсватини, Эфиопия, Гвинея, Гвинея-Биссау, Марокко, Того, Туркмения, Узбекистан, Венесуэла.

Следите за развитием событий в трансляции: «Экстренное заседание Генассамблеи ООН по Украине — трансляция»

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля ВС России начали спецоперацию на Украине, целью которой глава МИД России Сергей Лавров назвал денацификацию этой страны.