Джакарта, 3 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Жители деревень вокруг склонов вулкана Семеру в Индонезии ощутили пепельный дождь, сообщает CNN Indonesia.

M. Rietze Вулкан Семеру

Пик вулканической активности Семеру пришелся на 2 марта. Однако интенсивность пепельного дождя, не такая сильная, как во время крупного извержения Семеру в декабре 2021 года.

Жителей Индонезии призвали сохранять бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник штаба военно-морского флота Индонезии Юдо Маргоно предупредил о возможном эмбарго на поставки запасных частей из России.