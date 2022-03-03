Уфа, 3 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Перебоев с отгрузкой лекарств нет в Башкирии. Эту информацию 3 марта подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Лекарства

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Сообщается, что в республике нет и дефицита лекарственных средств. При этом в медицинских учреждениях Башкирии был создан необходимый запас всех лекарств и перебоев с их отгрузкой нет.

Отмечается, что 60% лекарственных препаратов, которые имеются в аптеках, выпущены отечественными производителями, а субстанции готовят в Китае и Индии.

«Поэтому возможные санкции не повлияют на производство препаратов», — подчеркнули в пресс-службе.