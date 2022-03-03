Москва, , 10:17 — REGNUM Международная федерация кошек ввела санкции против России, сообщили руководители организации в четверг, 3 марта.

Вислоухая кошка Марина Каширская © ИА REGNUM

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Котам и кошкам из России запрещено участвовать в международных выставках.

«С 1 марта 2022 года ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой родословной книге Международной федерации кошек за пределами России. Ни одна кошка, принадлежащая владельцам, проживающим в России, не может быть представлена на любой выставке FIFe за пределами России», — сказано в сообщении организации.

Кроме того, федерация приняла решение оказать финансовую поддержку заводчикам кошек на Украине, которые «страдают из-за сложившейся ситуации».