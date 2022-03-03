Калуга, , 18:01 — REGNUM В Калужской области ежегодно расширяется природно-заповедный фонд, в который входят 154 особо охраняемые природные территории регионального и федерального значений. Об этом 3 марта в международный День дикой природы сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.

Зубры в калужском лесу Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Цель Дня дикой природы — напоминать о важности сохранения биологического разнообразия нашей планеты, учить жить в гармонии с окружающим миром. Тема 2022 года — «Восстановление ключевых типов животных для восстановления экосистем». Тема призвана подчеркнуть важность сохранения видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, а также поиска эффективных путей решения этой проблемы.

«Широко известны не только в России, но и за её пределами калужские заказник «Таруса», национальный парк «Угра» и заповедник «Калужские засеки». Достижением 2021 года стало придание правового статуса ООПТ одному из «7 чудес» региона — Калужско-Алексинскому каньону. В его границах, на относительно небольшом отрезке окской долины, сосредоточено множество природных достопримечательностей — «Кольцовские пещеры», «Овраг «Любовец», «Тимофеевский бор». В регионе постоянно ведутся исследования редких видов животных и растений. В Красную книгу Калужской области занесены 29 видов грибов, 2 вида водорослей, 19 видов лишайников, 35 видов мхов, 221 вид сосудистых растений и 300 видов животных. Только от нас зависит, увидят ли их наши потомки», — отметил Владимир Жипа.

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