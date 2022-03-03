В калужский природно-заповедный фонд вошли 154 территории
Калуга, 3 марта, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Калужской области ежегодно расширяется природно-заповедный фонд, в который входят 154 особо охраняемые природные территории регионального и федерального значений. Об этом 3 марта в международный День дикой природы сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.
Цель Дня дикой природы — напоминать о важности сохранения биологического разнообразия нашей планеты, учить жить в гармонии с окружающим миром. Тема 2022 года — «Восстановление ключевых типов животных для восстановления экосистем». Тема призвана подчеркнуть важность сохранения видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, а также поиска эффективных путей решения этой проблемы.