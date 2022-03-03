Нур-Султан, , 10:14 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов распорядился создать оперативный штаб по антикризисным мерам. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба правительства республики.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Сообщается, что новое ведомство будет разрабатывать меры для решения проблем в экономики и бизнесе, возникающие из-за санкций, введённых против России.

«В состав вошли первые руководители ключевых госорганов, бизнес и отраслевые эксперты», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что к работе штаба могут привлечь и других представителей предпринимательского сообщества или экспертов. Уже прошло первое заседание штаба. На нём обсудили вопросы транспорта и логистики, а также взаиморасчетов между контрагентами. Обсуждали и другие темы.

Стоит отметить, что после объявления антироссийских санкций и падения курса рубля, также начал падать курс национальной валюты Казахстана — тенге. В республики предприняли ряд мер, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.

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