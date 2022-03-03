Пекин, , 10:14 — REGNUM Власти Китая разрешили показывать в кинотеатрах страны третий фильм серии «Фантастические твари». Об этом 3 марта сообщил портал Deadline.

Маги Цитата из к/ф «Фантастические твари и где они обитают», реж. Дэвид Йейтс. 2016. Великобритания, США

С соответствующим объявлением Warner Bros. выступила на своей странице в соцсети Weibo, премьера состоится 18 марта 2021 года. Издание отметило, что это третий фильм кинокомпании в 2022 году, который получил разрешение на прокат в Китае, ранее власти страны разрешили Warner Bros. показывать фильмы «Матрица: Воскрешение» и «Бэтмен».

Отметим, что в США картина «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» выйдет в прокат 15 апреля 2022 года. Что касается российской премьеры, то ранее Warner Bros. объявила, что отложит её на неопределённый срок.

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