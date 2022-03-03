Москва, 3 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Москве в районе Хамовники возведут реабилитационный центр для спортсменов. Здание будет г-образной формы, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

Здание реабилитационного центра площадью 3 тыс. кв. метров будет иметь вход на уровне земли для беспрепятственного попадания в него маломобильных граждан.

В здании центра на каждом этаже разместятся тренерские, комнаты спортивного инвентаря, медицинские пункты и комнаты отдыха. Центр планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье строят новый социально-реабилитационный центр.

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