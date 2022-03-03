Рига, , 10:10 — REGNUM Сборная Латвии по кёрлингу на колясках отказалась от матча с командой России на Параолимпийских играх в Пекине. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба Параолимпийского комитета Латвии.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы провели внутреннее собрание и проголосовали не участвовать в матче с Россией», — сказал главный тренер сборной Латвии Арнис Вейдеманис.

По его словам, в латвийской команде были абсолютно убеждены, что Международный параолимпийский комитет (МПК) не допустит российских и белорусских спортсменов к участию в Играх-2022.

Параолимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса. Из-за этого российских и белорусских спортсменов отстранили от многих соревнований.