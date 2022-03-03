Берлин, , 10:10 — REGNUM Власти Германии намерены предоставить Украине 2,7 тыс. зенитных ракет «стрела». Об этом 3 марта сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в Министерстве по делам экономики ФРГ.

Германия Petra B. Fritz

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По данным собеседника агентства, министерство экономики Германии одобрило поставку 2 700 зенитных ракет «Стрела» из бывших запасов Вооруженных сил ГДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что американские войска не будут задействованы в конфликте на Украине, однако их перебрасывают в Европу для возможной защиты союзников на НАТО.