Уфа, , 10:16 — REGNUM Первые сборы в парке «Патриот» в Башкирии могут пройдут уже этим летом. Об этом 3 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Парк «Патриот» Mil.ru

По его словам, в июне 2022 года сюда приедет первая группа курсантов из 200 человек.

«Как только сойдет снег, начнем благоустройство территории. До конца года капитально отремонтируем и заново построим еще несколько зданий и объектов, в том числе автодром, зоны военно-исторической реконструкции, смонтируем вышку с десантным городком, доведем до ума «Лигу героев» — трассу по пересеченной местности. Завершим партизанскую деревню и установим военную технику», — сообщил Хабиров. Он напомнил, что это будет первый в Башкирии парк военно-патриотической направленности, и он должен стать местом притяжения для всех жителей.

«Мы хотим, чтобы сюда приезжали семьями. Пока ребята на сборах, родителям будет где провести время. Детям интересно посмотреть военную технику. Здесь же можно будет заняться спортом, прогуляться по территории, отдохнуть в кафе», — отметил глава региона. Он сообщил, что закончить все работы здесь намерены в 2024 году. К этому времени в парке планируется построить мечеть, часовню, конгресс-центр, огневой и конно-спортивный центры, крытые павильоны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что парк «Патриот» расположен в Чишминском районе Башкирии, недалеко от Уфы.