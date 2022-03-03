Москва, , 10:09 — REGNUM Сибирь станет одной из приоритетных территорий развития России, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в обращении к участникам и организаторам Красноярского экономического форума.

Виктория Абрамченко Economy.gov.ru

По словам Абрамченко, Сибирь станет одной из приоритетных территорий развития, поскольку регион обладает важными конкурентными преимуществами и высоким ресурсным потенциалом. Она отметила, что именно в Сибири сосредоточены 85% общероссийских запасов свинца и платины, 80% угля и молибдена, больше 70% — никеля и других ценных природных ресурсов.

«Мы создадим восемь индустриальных кластеров. Это «Лес», «Переработка алюминия», «Цветные и редкоземельные металлы», «Нефть и газ», «Драгоценные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство» и «Уголь», — сказал она.

Она добавила, благодаря новым проектам будет создано более 450 тыс. рабочих мест.