Ставрополь, , 10:07 — REGNUM В Ставропольском крае готовятся снять некоторые ограничения, введенные ранее из-за угрозы распространения коронавируса. Так, планируется возобновить в штатном режиме работу ряда медицинских организаций. Сделать это позволило улучшение ситуации по COVID-19, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Приняли решение о поэтапном снятии ограничений, связанных с распространением инфекции. Профильные министерства в течение недели должны подготовить соответствующий план. Рассмотрим его уже на следующем заседании. Снижается и коронавирусная нагрузка на амбулаторное звено медицинских учреждений края. Это позволяет нам перевести их работу в стандартный режим обслуживания пациентов», — написал глава субъекта РФ на своей странице в соцсети Instagram.

При этом, по поручению Владимирова, будут продолжены выплаты персоналу медорганизаций, который занимается лечением больных COVID-19. В остальном конкретный план и сроки снятия ограничений, связанных с коронавирусом, будут приняты в ближайшее время. Эти меры, по словам губернатора, должны «благоприятно отразиться на экономике и в целом сделать жизнь ставропольцев проще».