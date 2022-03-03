Тюмень, , 10:07 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал ожидаемым попадание в санкционные списки. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант».

Владимир Якушев Минстрой

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"Во-первых, это было ожидаемо — под санкции «коллективного Запада» попадаем все мы — жители России. А во-вторых, для того, чтобы, например, любить и играть в хоккей, совершенно не обязательно ехать в Канаду. Я, например, точно не собираюсь. Вся эта история с санкциями она на самом деле про то, что главное — не изменять себе и Отечеству, как бы сильно на тебя не давили», — заявил уральский полпред.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Якушев попал в список российских официальных лиц, в отношении которых Канадой вводятся персональные санкции из-за специальной военной операции России на Украине.

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