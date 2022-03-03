Иркутск, 3 марта 2022, 10:06 — REGNUM Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 3 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8076 человек, причём вновь 15 из них погибли за последние сутки (это на один случай больше, чем накануне).

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Vk.com/mihailohlopkov

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 251 882 (+2423 за сутки). Госпитализированы 3017 (-176 за сутки). В то же время излечились 215 176 пациентов (+5617 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 636 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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