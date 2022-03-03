Иркутск, , 10:06 — REGNUM Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 3 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8076 человек, причём вновь 15 из них погибли за последние сутки (это на один случай больше, чем накануне).

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 251 882 (+2423 за сутки). Госпитализированы 3017 (-176 за сутки). В то же время излечились 215 176 пациентов (+5617 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 636 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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