Улан-Удэ, 3 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям в связи с непростой ситуацией, связанной со спецоперацией на Украине. По его словам, всё это были тяжёлые, но неизбежные события, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Цыденов

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Он напомнил об устроенном в Киеве в 2014 году государственном перевороте, после чего к власти пришли силы, которые при поддержке США и Евросоюза сделали всё, чтобы стравить Россию и Украину, посеять вражду между народами.

«Силы, которые не чурались ничего: ни террора, ни откровенных убийств. Помните, что было в Донецке, Луганске. Как эти территории страдали. Помните, что было в Одессе. В общем, тяжелая ситуация. И так как это развивалось, то к чему это все привело, вынудило нас, в итоге признать и Донецкую и Луганскую республики», — отметил он.

При этом Украина, по словам Цыденова, не является самостоятельной страной. Хотя она не является членом НАТО, на её территории стали разворачиваться иностранные войска, появляться военные базы. С учётом близости границы к Москве, после появления там ядерных ракет, Россия могла оказаться в полной зависимости от решений США.

«А мы знаем, как штаты себя ведут с любой страной, где они могут применить силу, и чувствовать свою безнаказанность. Десятки стран разбомблены США с момента образования НАТО. И наша страна не может находиться под такой угрозой без ответной возможности ядерного удара по нашей территории», — заявил Алексей Цыденов.

В связи с этим он назвал решение президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации крайне тяжёлым, но единственно возможным в данных условиях.