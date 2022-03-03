Москва, , 10:03 — REGNUM Жертв и разрушений жилых домов после удара по объекту Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киеве нет. Об этом сегодня, 3 марта, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

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Российские военные 1 марта нанесли удар высокоточным оружием и вывели из строя аппаратную киевской телевышки.

По данным Минобороны РФ, в результате удара разрушений жилых домов в Киеве не допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Вооружённых сил России нанесли удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ.

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