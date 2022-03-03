Москва, 3 марта 2022, 10:02 — REGNUM Вооруженные силы России высокоточным оружием вывели из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, сообщили 3 марта в Минобороны РФ.
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Центр использовался службой безопасности Украины для проведения психологических операций против России, отметили в Минобороны.
Отмечается, что жертв и разрушений жилых домов при уничтожении технологического радиотелевизионного центра нет.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что всего за время военной операции на Украине поражено 1 612 объектов.