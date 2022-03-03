Оренбург, 3 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Музей истории Оренбурга оснастят новым современным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Музей истории Оренбурга

Модернизация будет осуществляться в рамках госпрограммы «Развитие культуры». Государственная поддержка позволит модернизировать залы музея и его филиалов.

Источниками финансирования станут федеральный, областной и муниципальный бюджеты. Объем выделяемых средств составит 8,7 млн рублей. Их потратят на покупку демонстрационного и интерактивного оборудования.