Екатеринбург, 3 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прекратило работу консульство Украины. Об этом сообщил журналистам представитель МИД России Александр Харлов.

Алексей Банников ИА REGNUM Консульства Великобритании и Украины в Екатеринбурге

По его словам, решение приняла украинская сторона. Сотрудники консульства уехали утром 3 марта в сторону границы с Казахстаном.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. После этого США, страны ЕС и ряд других государств ввели санкции.