Ярославль, , 10:07 — REGNUM В Ярославле суд не стал рассматривать уголовное дело о покушении на дачу взятки в размере трёх миллионов рублей и вернул его в прокуратуру. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Суд

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что директора ООО «Красноперекопский рынок» Лаша Латариа задержали 28 декабря 2020 года за покушение на дачу взятки председателю комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Валерии Мусатовой и директору АО «Яргортеплоэнерго» Евгению Клейнбурду. Предварительное заседание прошло 19 января 2021 года.

Первое заседание состоялось 1 февраля 2022 года. Спустя месяц — 2 марта суд отказался рассматривать дело о покушении на дачу взятки в размере трёх миллионов рублей и вернул уголовное дело в прокуратуру. Своё решение он обосновал тем, что «обвинительное заключение составлено с нарушением Кодекса». Новая дата заседания пока не назначена.

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