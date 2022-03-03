Москва, , 10:00 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

ОДКБ

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Документом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира.

«Координирующее государство» — одно из государств — членов, определяемое СКВ для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения KMC в операции ООН по поддержанию мира», — следует из протокола к соглашению.

Реализация норм не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, следует из сопроводительных документов.