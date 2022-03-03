Свободный, Амурская область, 3 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Свободном и Белогорске отменили масленичные гуляния из-за политической ситуации в России и в мире. Горожан уже уведомили, что праздника не будет, сообщило 3 марта ИА Amur.life.

Donland.ru Масленица

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«Ранее мы сообщали, что скоро разместим афишу на Масленицу… Однако ввиду последних политических событий массовые мероприятия отменяются», — отметили в пресс-службе администрации города Свободный.

Без объяснения причин не будут проводиться масленичные гуляния в Белогорске. Они были запланированы на 6 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную операцию по просьбе ДНР и ЛНР.