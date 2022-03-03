Эдмонтон, Канада, , 09:58 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» подписал новый контракт с российским защитником Дмитрием Саморуковым. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба клуба.

«Эдмонтон Ойлерз» Lisa Gansky

Отмечается, что соглашение рассчитано на один год.

На драфте НХЛ 2017 года Саморуков был выбран «Эдмонтоном» под общим 84-м номером. В текущем сезоне он сыграл 36 матчей за клуб Американской хоккейной лиги «Бэйкерсфилд Кондорс». В декабре он дебютировал в НХЛ в матче против «Сент-Луиса».