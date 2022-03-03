Ярославль, 3 марта 2022, 09:58 — REGNUM Прокуратура обжаловала приговор бывшему директору департамента Госжилнадзора Ярославской области Елене Скоробогатовой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославский областной суд
Ярославский областной суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновница обвинялась в фиктивном устройстве на работу своего знакомого. Ущерб бюджету составил 2 миллиона рублей. Ленинский районный суд приговорил Скоробогатову к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей.

Прокуратура, которая просила 7-летний срок заключения, осталась недовольна вердиктом и обжаловала его в областном суде.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле осудили экс-директора департамента госжилнадзора Скоробогатову