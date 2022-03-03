Ярославль, 3 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Прокуратура обжаловала приговор бывшему директору департамента Госжилнадзора Ярославской области Елене Скоробогатовой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославский областной суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновница обвинялась в фиктивном устройстве на работу своего знакомого. Ущерб бюджету составил 2 миллиона рублей. Ленинский районный суд приговорил Скоробогатову к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей.

Прокуратура, которая просила 7-летний срок заключения, осталась недовольна вердиктом и обжаловала его в областном суде.