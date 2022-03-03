Барнаул, 3 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Проводимая уже более трёх лет в Барнауле экоакция «Добрые вещи!» при помощи волонтёров и нацпроекта «Образование» расширяет свои границы. Как сообщили в социальных сетях её организаторы — представители Алтайской краевой общественной организации «Много деток — хорошо!», обменяться одеждой, обувью, книгами и игрушками можно будет не только в столице Алтайского края, но и в Павловске.

Цитата со страницы экоакции «Добрые вещи!» в instagram Волонтер Ирина Гудкова

«Наша инициативная группа в с. Павловск провела встречу с исполняющим обязанности главы Павловского района Владимиром Юдаковым. В ближайшее время нашим семьям предложат собственное место для проведения акции в Павловске!», — сообщается на странице акции в instagram.

Трогательную историю о помощи ребёнку из Павловска на своей странице врассказала волонтер Ирина Гудкова:

«Это был не просто обычный день. Его я ждала давно и ехала на обмен вещами с целью взять зимнюю обувь для девочки, из многодетной семьи у которой порвался валенок. Я была волонтёром, помогала сортировать вещи и всё присматривалась к обуви. Но к сожалению, подходящий размер мне так и не встретился.

Обмен вещами подошёл к концу. Всей дружной командой волонтёров «Много деток-хорошо!» принялись собирать оставшиеся вещи в мешки. Мой муж относил их в машину и я решила ему помочь. Мы вместе пошли к автомобилю. Уложив мешки в машину мы пошли за следующим. Подойдя к дверям, заметила пакет, который лежал на снегу. Похоже кто-то обронил. Я решила его поднять. В нем были игрушки, взятые на нашем обмене, а под пакетом — клад: красивые, а главное — необходимого размера сапожки. Моей радости не было предела.

Но это ещё далеко не всё! Вернувшись к девочкам, я рассказала об этой истории. Спустя минуту пришла женщина и принесла несколько пакетов, среди которых оказался один с сапогами тоже 36 размера. Это ли не чудо! Чудеса случаются. Нужно в них верить».

Напомним, волонтёрство в России поддерживает нацпроект «Образование». Он, в частности, предусматривает вовлечение граждан в волонтерскую деятельность через центры добровольчества, создаваемые на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений. Действует единая информационная система добровольчества, проводятся конкурсы и образовательные программы.

В 2021 году Алтайская краевая общественная организация «Много деток — хорошо!» стала победителем Международной премии «МыВместе».