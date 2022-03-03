Петрозаводск, 3 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Власти столицы Карелии Петрозаводска отменили масленичные гуляния в центре города, запланированные на воскресенье, 6 марта. Об этом 3 марта сообщил глава города Владимир Любарский.

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание чучела Масленицы

По его словам, власти города приняли решение об отмене гуляний на площади Кирова.

«Полагаю, что сейчас не самое подходящее время для такого рода мероприятий», — пояснил он указав, что Масленица — домашний праздник, время прихода весны, тепла и новых надежд.