Кабул, , 09:57 — REGNUM После того, как исполнительный совет Всемирного банка выделил около 1 миллиарда долларов из Фонда восстановления Афганистана, который был заблокирован после августовских событий, Центральный банк сообщил в Твиттере об этом шаге Всемирного банка. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Кабул. Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Банк добавил, что активы, выделенные Всемирным банком, будут использованы для предоставления основных услуг уязвимым гражданам, создания рабочих мест и других экономических мер.

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Центробанк Афганистана также призвал Всемирный банк к расширению сотрудничества в экономической сфере, особенно в программах развития и инфраструктурных проектах.

Министерство финансов страны приветствовало действия Всемирного банка.

Центральный банк Афганистана также приветствовал действия Всемирного банка, заявив, что слабая экономика Афганистана остро нуждается в международной помощи.