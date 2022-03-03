Центральный банк приветствует высвобождение валютных резервов Афганистана
Кабул, 3 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. После того, как исполнительный совет Всемирного банка выделил около 1 миллиарда долларов из Фонда восстановления Афганистана, который был заблокирован после августовских событий, Центральный банк сообщил в Твиттере об этом шаге Всемирного банка. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Банк добавил, что активы, выделенные Всемирным банком, будут использованы для предоставления основных услуг уязвимым гражданам, создания рабочих мест и других экономических мер.
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Центробанк Афганистана также призвал Всемирный банк к расширению сотрудничества в экономической сфере, особенно в программах развития и инфраструктурных проектах.
Министерство финансов страны приветствовало действия Всемирного банка.
Центральный банк Афганистана также приветствовал действия Всемирного банка, заявив, что слабая экономика Афганистана остро нуждается в международной помощи.